Bolu'da Kamyonun Taşıdığı Malzemeler Elektrik Kablolarına Takıldı

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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde seyir halinde olan kamyonun taşıdığı malzemeler elektrik kablolarına takıldı. Olayı fark etmeyen sürücünün yoluna devam etmesiyle elektrik direği yerinden söküldü. Kopan kablolar ise yeşil alanda yangın çıkmasına sebep oldu.

Olay, Kaygana Mahallesi'nde meydana geldi. Ali S. idaresindeki 34 HA 3914 plakalı kamyonda yüklü olan malzemeler, aşırı sıcaklık sebebiyle gevşeyen elektrik kablolarına takıldı. Bu durumu fark etmeyen kamyon sürücüsünün yoluna devam etmesiyle kabloların bağlı olduğu elektrik direği yerinden söküldü. Elektrik direğine bağlı olan kablolar koparak yeşil alana ve park halindeki araçların üzerine düştü. Otluk arazide yangına neden olan kabloların kıvılcımları kısa sürede alevlere dönüşerek büyük bir alanı sardı.

Çevredeki vatandaşlar tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen Mudurnu Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri, alevleri söndürdü. Yangın nedeniyle otluk arazinin bir kısmı alev alev yanarak küle döndü. İtfaiye ekipleri tarafından bölgede soğutma çalışması yapıldı.

Olay sebebiyle Kaygana Mahallesi'nde elektrik kesintisi de yaşandı. Ekipler elektriğin yeniden verilmesi için çalışma başlattı. - BOLU