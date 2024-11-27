Bolu'da Kar Temizliği İçin Yol Değişikliği - Son Dakika
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Bolu'da Kar Temizliği İçin Yol Değişikliği

Bolu\'da Kar Temizliği İçin Yol Değişikliği

Anadolu Otoyolu'nda kar temizliği nedeniyle sürücüler D-100 kara yoluna yönlendirilecek.

27.11.2024 12:00
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Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde İstanbul yönünde 13.30 ile 14.30 saatleri arasında, Ankara istikameti ise 15.00 ile 16.00 saatleri arasında yol kenarında biriken karların temizliği yapılacak. Çalışmaların olduğu saatlerde sürücüler D-100 kara yoluna yönlendirilecek.

Bolu genelinde geçtiğimiz cumartesi başlayan yoğun kar yağışı 3 gün boyunca etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle yeşil alanlarda kar kalınlığı 75 santimetreyi aştı. Karayolları ekipleri yol kenarında biriken karların temizlenmesi için çalışma yürütecek. Çalışma çerçevesinde Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde İstanbul yönünde 13.30 ile 14.30 saatleri arasında, Ankara istikameti ise 15.00 ile 16.00 saatleri arasında yol kenarında biriken karların temizliği yapılacak. Sürücüler temizlik çalışmasının olduğu saatlerde D-100 kara yoluna yönlendirilecek.

Bolu Valiliği tarafından yapılan duyuruda, "Karayolları ekipleri tarafından birikmiş kar kütlelerinin temizlenmesi çalışması yapılacağından, Anadolu Otoyolu İstanbul yönü saat 13.30 ile 14.30 saatleri arasında Abant kavşağından Bolu Dağı D-100 kara yoluna, Anadolu Otoyolu Ankara yönü saat 15.00 ile 16.00 saatleri arasında Kaynaşlı kavşağından Bolu Dağı D-100 kara yoluna aktarılması yapılacaktır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını önemle rica eder, hayırlı yolculuklar dileriz" ifadelerine yer verildi. - BOLU

Kaynak: İHA

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