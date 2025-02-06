Bolu'da Kar Yağışı Nedeniyle Tır Devrildi

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Başakşehir\'de kar yağışı etkili oluyor; bazı araçlar yolda kaldı

Kontrolden çıkan soda yüklü tır, devrildi

BOLU - Bolu'da kar yağışı sebebiyle kontrolden çıkan soda yüklü tır, devrildi.

Kaza, Mudurnu ilçesi Taşkesti Beldesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde seyreden Serkan Erol yönetimindeki 06 AR 865 plakalı soda yüklü tır, kar yağışı sebebiyle kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, şarampole devrildi. Kaza nedeniyle tır ve dorsesi yol kenarına savruldu. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi. Kaza sebebiyle trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Tırın yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.