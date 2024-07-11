Bolu'da Kasksız Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı - Son Dakika
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Bolu'da Kasksız Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı

Bolu'da kasksız motosiklet kullanan 28 yaşındaki motosiklet sürücüsü dengesini kaybederek yere düştü. Motosikletten savrulan sürücü kafasını kaldırıma çarparak ağır yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

11.07.2024 12:42
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Bolu'da kasksız motosiklet kullanan 28 yaşındaki motosiklet sürücüsü dengesini kaybedip yere düştü. Motosikletten savrulan sürücü kafasını kaldırıma çarparak ağır yaralandı.

Kaza, Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyreden Berkay B. (28) yönetimindeki 14 ACJ 057 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle devrildi. Motosikletten savrulan kasksız sürücü, yere düşerek kafasını kaldırıma çarptı. Meydana gelen kazada sürücü ağır yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Berkay B.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza anları ise saniye saniye işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bolu'da Kasksız Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı - Son Dakika

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