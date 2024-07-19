Bolu\'da Kasksız Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

3.Sayfa

Bolu'da 11 Temmuz tarihinde kasksız kullandığı motosikletten düşerek kafasını kaldırıma çarpan 28 yaşındaki motosiklet sürücüsü hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, 11 Temmuz tarihinde Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyreden Berkay Başaran (28) yönetimindeki 14 ACJ 057 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle devrildi. Motosikletten savrulan kasksız sürücü, yere düşerek kafasını kaldırıma çarptı. Meydana gelen kazada sürücü ağır yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Kaza anları ise saniye saniye işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Berkay Başaran İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. 8 gündür yaşam mücadelesi veren Başaran, yoğun bakımda doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Başaran'ın cenazesi bugün Sağlık Mahallesi Mahmut Ericek Camii'nde ikindi namazını müteakiben kılınacak olan cenaze namazının ardından Dodurga Mahalle mezarlığına defnedilecek. - BOLU