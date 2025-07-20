Bolu\'da Kayıkla Suya Düşen Genç İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde Karamurat Gölü'nde kayıkla gezdiği sırada suya düşerek kaybolan 18 yaşındaki genci bulmak için ekipler seferber oldu. Havanın kararmasıyla arama çalışmalarına ara verildi.

Olay, saat 17.00 sıralarında Mudurnu'nun Taşkesti beldesi yakınlarındaki Karamurat Göleti'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla birlikte gölete gelen 18 yaşındaki Furkan Özdemir, kayıkla göle açıldı. Bir süre sonra kayığın su almasıyla suya düşen Özdemir gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Bolu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne (AFAD) bağlı 4 personel, 2 araç ve 1 zodyak botla bölgeye ulaşırken, Bolu Belediyesi İtfaiyesi'ne bağlı su altı arama kurtarma ekipleri ile jandarma ve sağlık ekipleri de çalışmalara katıldı. Gölde kaybolan Furkan Özdemir'i bulmak için başlatılan arama çalışmalar hava kararana kadar sürdürüldü. Arama çalışmalarına gece saatlerinde ara verilirken, sabahın ilk ışıklarıyla çalışmalara başlanacağı öğrenildi. - BOLU