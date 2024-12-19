Bolu'da Kaza: 3 Yaralı - Son Dakika
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Bolu'da Kaza: 3 Yaralı

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Bolu'da pikap ve otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı, park halindeki araç hasar gördü.

19.12.2024 22:55
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Pikap ve otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

BOLU - Bolu'da pikapla otomobilin çarpıştığı kazada park halindeki bir araç daha hasar aldı. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Sağlık Mahallesi Çömlekçiler Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Metin A. yönetimindeki 14 AAZ 101 plakalı pikap, karşı yönden gelen Murat K. idaresindeki 14 ACY 495 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yolda savrulan araçlar, 74 DD 225 plakalı park halindeki otomobil de hasar verdi. Meydana gelen kazada Murat K. yönetimindeki otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan vatandaşlar ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bolu\'da Kaza: 3 Yaralı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bolu'da Kaza: 3 Yaralı - Son Dakika

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