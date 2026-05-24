Bolu'da Kaza: Otomobil Takla Attı

Bolu'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Mudurnu-Akyazı-Nallıhan karayolu Dolayüz Köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 34 UH 8747 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü ile yolcu yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Mudurnu İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU