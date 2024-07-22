Bolu\'da kümeste çıkan yangın su tankı sayesinde söndürüldü

3.Sayfa

Bolu'da evin bitişiğinde bulunan kümeste çıkan yangın, vatandaşlar tarafından Orman Bölge Müdürlüğü tarafından köylere dağıtılan su tankı sayesinde söndürüldü.

Yangın, Mudurnu ilçesine bağlı Uzunçam Köyü'nde Seyfettin Kocaekşi'ye ait evin bitişiğinde bulunan tavuk kümesinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle tavuk kümesinin dış cephesinde yangın çıktı. Köydeki vatandaşların yangını fark etmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Köylüler itfaiye ekipleri gelene kadar Bolu Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yangın söndürmek üzere köylere dağıtılan su tankerleri ile kümese müdahale etmeye başladı. Kısa süre içerisinde alevlerin büyümesini engelleyen vatandaşlar, su tankeri ile yangını söndürdü. Olay yerine gelen Mudurnu Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından kümeste soğutma işlemi yapıldı.

Su tankeri sayesinde büyük facianın önlendiğini ifade eden Mehmet Özkacır, "Su tankı olmasaydı köy yanardı. Su tankı bizi kurtardı. Su tank olmasaydı itfaiye gelene kadar söndüremezdik, bugün çok faydasını gördük" dedi. - BOLU