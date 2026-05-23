Bolu\'da Kurban Bayramı Denetimleri Artırıldı

Bolu Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde işletmelere yönelik denetimler arttırıldı. Mevzuata aykırı işletmeler tespit edilerek idari yaptırım uygulandı.

Bolu Valiliği koordinesinde Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince, Tüketicilerin ekonomik haklarının korunması, piyasa düzeninin sağlanması ve haksız uygulamaların önüne geçilmesi amacıyla yürütülen denetimlerde; alışveriş merkezleri, yerel ve ulusal zincir marketler, kafe, lokanta, pastane, gıda ve bayramlık ürün satışı yapan işletmelerin yanı sıra otogarlar, pazar yerleri ve toptancı hali kontrol edildi. Denetimlerde özellikle haksız fiyat artışı, raf ve kasa fiyatlarının uyumu, fiyat etiketi mevzuatına uygunluk ile yiyecek ve içecek işletmelerindeki tarife ve fiyat listeleri detaylı şekilde incelendi.

Bin 650 işletme kontrol edildi

2026 yılının ilk 5 ayında gerçekleştirilen çalışmalarda toplam bin 650 işletme ile 27 bin ürün denetlendi. Yapılan kontroller sonucunda mevzuata aykırılık tespit edilen işletmelere gerekli idari yaptırımların uygulandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Kurban Bayramı öncesinde başlayan denetimlerin bayram süresince ve yıl boyunca kararlılıkla devam edeceği vurgulandı. Vatandaşların karşılaştıkları olumsuzlukları ALO 175 Tüketici Hattı, Haksız Fiyat Artışı Şikayet Sistemi (HFA), CİMER veya Ticaret İl Müdürlüğü aracılığıyla bildirebileceği belirtildi. - BOLU