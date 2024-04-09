Bolu'da Borazanlar Mahallesi'nde 2 otomobile makas atarak araçların kaza yapmasına sebep olan sürücü olay yerinden kaçtı. Araçlardan birinin takla attığı kazanın ardından olay yerinden kaçan sürücü, tekrar kaza mahaline geldi.
Kaza, Borazanlar Mahallesi'nde Mehmet Akif Ersoy Bulvarı üzerine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde seyreden, sürücüsünün Taner Karaismail olduğu iddia edilen 14 EM 661 plakalı otomobil, önünde giden 2 otomobile makas attı. Araçların yanından süratli şekilde geçen Taner Karaismail yönetimindeki otomobil, yanlarından geçtiği 2 aracın kaza yapmasına sebep oldu. Umut Çakır idaresindeki 14 ABG 296 plakalı otomobil, kaza nedeniyle yol üzerinde takla attı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 14 AAP 246 plakalı otomobil ise yolda savruldu. Kazada yaralanan olmazken makas atan otomobil sürücüsü olay yerinden aracıyla birlikte kaçtı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Kaçtığı kaza yerine geri geldi
Polis ekipleri tarafından kazanın nasıl olduğu soruşturuldu. Kazaya karışan araç sürücülerin ifadelerinin alındığı esnada olay yerinden kaçan Taner Karaismail kaza mahaline geri geldi. Ekipler tarafından kazaya karışan tüm araç sürücüleri ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Polis ekipleri bölgedeki kamera kayıtlarını inceleme altına aldı. - BOLU
Son Dakika › 3.Sayfa › Bolu'da makas atan sürücü kaza yaptıktan sonra kaçtı, sonra geri döndü - Son Dakika
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