Bolu\'da Motosiklet Hırsızları Yakalandı

Bolu'da 1 hafta içerisinde 4 farklı mahalleden 4 motosikleti çalan 2 şüpheli, polisin takibi sonucu kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu'da 1 hafta içerisinde 4 farklı mahalleden 4 vatandaşın motosikleti çalındı. Mağdur olan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 4 farklı mahallede çalışma yürüttü. Yapılan çalışmalarda motosiklet hırsızı M.K. ve E.E. isimli 2 şüpheli yakalandı. Polis ekiplerince gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çıkarıldığı adli makamlarca serbest bırakıldı. Çalınan motosikletler sahiplerine teslim edildi. - BOLU