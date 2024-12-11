Bolu'da motosiklet kazası: 2 yaralı

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Aniden yola çıkan yayaya motosiklet böyle çarptı: 2 yaralı

BOLU - Bolu'da gece saatlerinde aniden yolun karşısına geçmek isteyen yayaya motosiklet çarptı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Tabaklar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyreden Burak K. idaresindeki 14 ET 278 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmek için aniden yola çıkan Cahit Ü.'ye çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü park halindeki bir araca savruldu. Meydana gelen kazada Cahit Ü. ve Burak K. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar yaralıların yardımına koştu. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne kaldırıldı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan vatandaşlar hastaneye kaldırıldı. Kaza anları ise saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.