Bolu'da motosiklet sürücüsü yaralandı, iddiaya göre çarpan araç sürücüsü kaçtı - Son Dakika
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Bolu'da motosiklet sürücüsü yaralandı, iddiaya göre çarpan araç sürücüsü kaçtı

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Bolu\'da motosiklet sürücüsü yaralandı, iddiaya göre çarpan araç sürücüsü kaçtı
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Bolu'da gece saatlerinde Kuvayi Milliye Bulvarı'nda iddiaya göre dönüş yapan bir aracın çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazaya karıştığı iddia edilen araç sürücüsü kaçarken, yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı ve polis sürücüyü arıyor.

Bolu'da motosiklet sürücüsü, dönüş yapan bir aracın çarpması sonucu yaralandı. Kazaya karıştığı iddia edilen araç sürücüsü ise durmadan olay yerinden uzaklaştı.

Kaza, gece saatlerinde Kuvayi Milliye Bulvarı'nın Salıbeyler Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, H.C.Ö. idaresindeki 34 PZS 615 plakalı motosiklete, bulvar üzerinden Dr. Tevfik Atay Sokak'a dönüş yapan bir araç çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrulan sürücü yaralandı. Kazaya karıştığı iddia edilen araç sürücüsü ise durmayarak olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı motosiklet sürücüsü, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, kazaya karışarak olay yerinden uzaklaşan araç ve sürücüsünün tespit edilmesi için çalışma başlattı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA
Trafik KazalarıMotosiklet3. SayfaGüncelPolisBoluSon Dakika

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