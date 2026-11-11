Bolu'da motosiklet SUV'a çarptı, geçen doktor yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptı - Son Dakika
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Bolu'da motosiklet SUV'a çarptı, geçen doktor yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptı

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Bolu\'da motosiklet SUV\'a çarptı, geçen doktor yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptı
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Bolu\'da motosiklet SUV\'a çarptı, geçen doktor yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptı
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Bolu'da dün gece motosikletin ıslak yolda kayarak SUV'a çarpması sonucu yaralanan sürücüye, olay yerinden geçen doktor ilk müdahaleyi yaptı. Doktor sağlık ekipleri gelene kadar yaralının yanından ayrılmadı; sürücü Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.

Bolu'da motosiklet ile SUV tipi aracın çarpışması neticesinde meydana gelen kazada yaralanan motosiklet sürücüsüne, olay yerinden geçen doktor ilk müdahaleyi yaptı. Doktor, sağlık ekipleri olay yerine ulaşana kadar yaralı sürücünün başından ayrılmadı.

Kaza, dün gece saatlerinde Karamanlı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.C.G. idaresindeki 34 KRA 007 plakalı motosiklet, ıslak olan yolda kayarak B.K. yönetimindeki 14 BK 788 plakalı SUV tipi araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsünün yardımına, o sırada yoldan geçmekte olan Doktor Muas Sefkan İşlek koştu. Yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yapan doktor, sağlık ekipleri olay yerine ulaşana kadar müdahalesini sürdürdü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, sağlık ekipleri tarafından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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