Bolu\'da odunlukta çıkan yangın hızlı müdahale ile söndürüldü

3.Sayfa

Bolu'nun Aktaş Mahallesi'nde bir odunlukta çıkan yangın, yanında bulunan ağaca sıçradı. Alevlerin geceyi aydınlattığı yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yakınında bulunan eve sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Aktaş Mahallesi Fakı Cemil Sokak üzerinde bulunan bir odunlukta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şerafettin Konak'a ait odunlukta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, evin bahçesindeki ağaca sıçradı. Alevlerin geceyi aydınlattığı yangın nedeniyle mahalle halkı büyük panik yaşadı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın, yakınında bulunan eve sıçramadan söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU