Bolu'da Okul Saldırısı Tehdidi: 13 Yaşındaki Öğrenci Serbest - Son Dakika
Bolu'da Okul Saldırısı Tehdidi: 13 Yaşındaki Öğrenci Serbest

16.04.2026 20:40
Bolu'da 13 yaşındaki öğrenci, okul saldırısı tehdidiyle gözaltına alınıp adli kontrolle serbest bırakıldı.

Bolu'da "okul saldırısı" düzenleyeceği yönünde tehdit içerikli ses kayıtları paylaşan 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, kentteki bir ortaokulda meydana geldi. 7'nci sınıf öğrencisi yabancı uyruklu A.M.A., sınıf arkadaşlarının bulunduğu bir WhatsApp grubunda çeşitli ses kayıtları paylaştı. İddiaya göre A.M.A., bu kayıtlarda okul müdürü ile birlikte 9 arkadaşının ismini tek tek sayarak okula yönelik saldırı tehdidinde bulundu.

"Ben de boş insan değilim PUBG oynadım"

Diğer öğrenciler ve veliler arasında endişe oluşturan ses kayıtlarında, şüpheli çocuğun diğer illerdeki saldırıları gerçekleştirenleri överek, "Helal olsun çocuğa, nasıl vurmuş o kadar kişiyi. Ben de boş insan değilim, PUBG oynadım" ifadelerini kullandığı tespit edildi. Öte yandan şüpheli A.M.A.'nın daha önce de 'akran zorbalığı' yaptığı gerekçesiyle okul idaresi tarafından disiplin kuruluna sevk edildiği öğrenildi.

Telefonuna el konuldu

Velilerin ihbarı üzerine Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçildi. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, A.M.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Evinde ve odasında arama yapan polis ekipleri, olayda kullanıldığı değerlendirilen cep telefonuna adli bilişim incelemesi yapılmak üzere el koydu.

Adli kontrolle serbest bırakıldı

Gözaltına alınan A.M.A ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. A.M.A çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BOLU

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Bolu, Suç, Son Dakika

Amos Antik Kenti’nde tarihi keşif: 2 bin 200 yıllık kira sözleşmesi bulundu Amos Antik Kenti'nde tarihi keşif: 2 bin 200 yıllık kira sözleşmesi bulundu
Kahramanmaraş saldırısının ardından tehdit içerikli paylaşıma soruşturma Kahramanmaraş saldırısının ardından tehdit içerikli paylaşıma soruşturma
Eşi ve kızını vurdu, çayını içtikten sonra kendini ihbar etti Eşi ve kızını vurdu, çayını içtikten sonra kendini ihbar etti
Okul saldırısının ardından skandal paylaşımların yapıldığı “C31K“ grubu kapatıldı Okul saldırısının ardından skandal paylaşımların yapıldığı "C31K" grubu kapatıldı
İçişleri Bakanlığında “okul güvenliği“ toplantısı yapılacak İçişleri Bakanlığında "okul güvenliği" toplantısı yapılacak
Arda Güler’in golleri yetmedi Real Madrid, Şampiyonlar Ligi’ne veda etti Arda Güler'in golleri yetmedi! Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

21:17
Trump: İran nükleer silaha sahip olmamayı kabul etti
Trump: İran nükleer silaha sahip olmamayı kabul etti
20:51
Gülistan Doku soruşturmasında bir tutuklama daha
Gülistan Doku soruşturmasında bir tutuklama daha
20:38
Randevusu olmayan ebeveynler okul bahçesine sokulmayacak
Randevusu olmayan ebeveynler okul bahçesine sokulmayacak
20:27
Maraş saldırganı, sessiz sedasız toprağa verilmiş
Maraş saldırganı, sessiz sedasız toprağa verilmiş
20:26
İstanbul’da İsrail Konsolosluğu önündeki terör saldırısına ilişkin bir kişi daha tutuklandı
İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önündeki terör saldırısına ilişkin bir kişi daha tutuklandı
19:27
Okul saldırılarının ardından Yeşim Salkım’dan tartışma yaratacak sözler: Üremeyin, daha az sevişin
Okul saldırılarının ardından Yeşim Salkım'dan tartışma yaratacak sözler: Üremeyin, daha az sevişin
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2026 21:27:52.
