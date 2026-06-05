Bolu\'da okul servislerine müşterek denetim

Bolu'da trafik polisi, trafik jandarması ve trafik zabıtası ekiplerince okul servis araçlarına yönelik müşterek denetim ve bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

2024-2027 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü, Bolu İl Jandarma Komutanlığı, Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bolu Belediyesi iş birliğinde okul servis araçlarına yönelik denetim yapıldı. Merkez ilçeye bağlı Beşkavaklar Mahallesi'nde gerçekleştirilen uygulamada ekipler tarafından servis araçları kontrol edildi. Denetimlerde araçların mevzuata uygunluğu incelenirken, sürücülere trafik kuralları konusunda hatırlatmalarda bulunuldu. Faaliyet kapsamında öğrencilere de emniyet kemeri kullanımının önemi anlatılarak güvenli yolculuk kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı. - BOLU