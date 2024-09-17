Bolu'da Otobüste Bıçaklama Olayı

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Otobüste kadın yolcuyla tartıştı, bıçaklandı

Halk otobüsünde tartıştılar, inince ortalık karıştı: 1 yaralı

BOLU - Bolu'da bir kişi, halk otobüsünde tartıştığı kadın yolcunun yanındaki şahıs tarafından bıçaklandı.

Olay, BAİBÜ-Merkez hattındaki yolcuları taşıyan halk otobüsünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, halk otobüsünde seyahat eden İ.Ç. ile ismi öğrenilemeyen kadın yolcu arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından İ.Ç., Mudurnu yazıhaneleri önünde otobüsten indi. İkili arasında çıkan tartışmaya kadın yolcunun yanındaki şahıs da dahil oldu. Kavgaya dönen tartışmanın ardından ismi öğrenilemeyen şahıs İ.Ç'yi bacağından, ensesinden ve yüzünden bıçakla yaraladı. Şahıs olay yerinden kaçarken, yaralanan İ.Ç. ambulansla hastaneye götürüldü.

Polis ekipleri şahsı yakalamak için çalışma başlattı.