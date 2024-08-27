Bolu'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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Bolu'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Bolu\'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Bolu'nun Seben ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazada otomobil takla attı ve aynı aileden olan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

27.08.2024 11:45
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Bolu'da kontrolden çıkan otomobilin takla atması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Seben-Bolu yolunda Adya mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seben yolunda seyreden Suat Motur idaresindeki 14 KG 514 plakalı otomobil, Adya mevkisinde kontrolden çıkarak takla attı. Araçta aynı aileden Suat Motur, Alperen Motur ve Ebru Motur yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan vatandaşlar Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastaneye ağır yaralı olarak kaldırılan anne Ebru Motur, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Baba Suat Motur ve oğlu Alperen Motur'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bolu'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bolu'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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