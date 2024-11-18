Bolu\'da Otomobil-Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

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Bolu'da otomobil ile ters yönden gelen motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Tabaklar Mahallesi Şenel Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Ç. yönetimindeki 06 DIV 152 plakalı otomobil ile Güneş Sokak üzerinde ters istikametten gelen Veli Ö. yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Veli Ö. ve yanında bulunan Serap Ö. yola savrularak yaralandı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansla Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılırken, otomobil sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU