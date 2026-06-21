Bolu'da Otomobil Takla Attı, İki Kişi Sağ Kurtuldu - Son Dakika
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Bolu'da Otomobil Takla Attı, İki Kişi Sağ Kurtuldu

Bolu\'da Otomobil Takla Attı, İki Kişi Sağ Kurtuldu
21.06.2026 01:29
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Bolu'da D-100 kara yolunda otomobil takla attı, sürücü ve yolcu yara almadan kurtuldu.

Bolu'da D-100 kara yolunda kontrolden çıkarak orta refüje çarpan otomobil takla attı. Araçta bulunan 2 kişi kazadan burunları bile kanamadan kurtuldu.

Kaza, D-100 kara yolu Gölyüzü Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 14 NA 873 plakalı otomobil kontrolden çıkarak orta refüje çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil, takla atarak yolun ortasında ters döndü. Kazayı şans eseri yara almadan atlatan sürücü ve yolcu, tepetaklak olan araçtan kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun 2 şeridi trafiğe kapandı. Polis ekipleri, olası bir başka kazayı önlemek amacıyla bölgede geniş güvenlik önlemleri alarak trafik akışını yan yoldan kontrollü olarak yönlendirdi. Aracın kaldırılması için bölgeye oto kurtarıcı sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Yaşam, Bolu, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da Otomobil Takla Attı, İki Kişi Sağ Kurtuldu - Son Dakika

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