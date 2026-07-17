Bolu'da Otomobil Traktör Römorkuna Çarptı - Son Dakika
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Bolu'da Otomobil Traktör Römorkuna Çarptı

Bolu\'da Otomobil Traktör Römorkuna Çarptı
17.07.2026 00:24
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Bolu'da kontrolden çıkan otomobil, park halindeki traktörün römorkuna çarptı, maddi hasar oluştu.

Bolu'da kontrolden çıkan otomobil, park halindeki traktörün römorkuna çarptı. Otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Alpağutbey Mahallesi Zerdali Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 14 AU 102 plakalı otomobil, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan 81 BJ 428 plakalı traktörün römorkuna çarptı. Meydana gelen kazada şans eseri yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kaza yapan aracın sürücüsünü ifadesini almak üzere karakola götürdü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Otomobil, Bolu, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da Otomobil Traktör Römorkuna Çarptı - Son Dakika

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