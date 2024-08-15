Bolu\'da otomobilin süt taşıma aracına çarpması sonucu 1 kişi yaralandı

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Bolu'da otomobilin süt taşıma aracına çarpması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Mudurnu-Bolu yolu Abant Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bolu istikametinde seyreden İsmail G. yönetimindeki 14 BU 702 plakalı otomobil, aynı istikamette giden Enes C. idaresindeki 14 LG 544 plakalı süt taşıyan kamyonete arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan Şükriye G. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı Şükriye G., ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU