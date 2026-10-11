Bolu'da otomobilin uçuruma yuvarlandığı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bolu'da otomobilin uçuruma yuvarlandığı kazada 4 kişi yaralandı

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Bolu\'da otomobilin uçuruma yuvarlandığı kazada 4 kişi yaralandı
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Bolu'da akşam saatlerinde Çıkınlar Yaylası mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil uçuruma yuvarlandı ve 4 kişi yaralandı. İtfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Bolu'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil uçuruma uçtu. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Çıkınlar Yaylası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Y. idaresindeki 14 EY 907 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü E.Y. ile araçta yolcu olarak bulunan Z.Y., Z.K. ve F.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, uçuruma yuvarlanan otomobildeki yaralıları bulundukları yerden çıkararak yol kenarına ulaştırdı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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