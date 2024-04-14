Bolu'da panelvan ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bolu'da panelvan ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

Bolu\'da panelvan ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, panelvan araç ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

14.04.2024 09:26
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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde panelvan ile çarpışan motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bolu-Mudurnu yolu üzerinde Topardıç köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mudurnu istikametinde seyir halindeyken Topardıç köyüne dönüş yapan sürücü ismi öğrenilemeyen 14 GA 761 plakalı panelvan araçla, aynı istikamete seyreden 06 DYY 188 plakalı motosiklet çarpıştı. Aracın dönüş yaptığı esnada sollamaya çıkan motosikletteki 2 kişi meydana gelen kazada yaralandı. Motosiklet ve üzerindeki kişiler yol kenarına savrulurken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan vatandaşlar hastaneye sevk edildi. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bolu'da panelvan ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bolu'da panelvan ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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