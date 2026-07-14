Bolu\'da Park Halindeki Araca Kamyon Çarptı

Bolu'da cadde üzerindeki park alanından çıkış yapan otomobile kamyon çarptı. Meydana gelen kazada yaralanan olmazken o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Sümer Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde öğle saatlerinde meydana geldi. Cadde üzerinde park halinde bulunan Y.M.A. idaresindeki 16 BEB 551 otomobil, bulunduğu yerden yola çıkış yapmak için manevra yaptığı esnada, cadde üzerinde seyir halinde olan O.K. yönetimindeki 14 ACB 591 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Otomobilin sol ön kısmına kamyonun çarpmasıyla araçlarda maddi hasar meydana geldi. Şans eseri meydana gelen kazada herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Çarpışmanın şiddetiyle çevredeki kafede oturan ve caddede yürüyen vatandaşlar kısa süreli bir panik yaşadı.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Meydana gelen kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde otomobilin park alanından yavaşça yola doğru çıktığı, bu sırada yoldan geçen kamyonun duramayarak otomobile çarptığı an yer aldı. - BOLU