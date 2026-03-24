Bolu\'da Ruhsatsız Av Tüfeklerine Operasyon

Bolu'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda ruhsatsız 5 av tüfeği ele geçirildi.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda bir adrese operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 5 ruhsatsız av tüfeği ile 4 av tüfeği fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili olarak '2521 Sayılı Kanuna Muhalefet' suçundan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - BOLU