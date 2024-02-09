Bolu\'da Sanayi Sitesinde Hurdalıkta Çıkan Yangın Sonucu 2 Katlı Yapı Küle Döndü

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Bolu'da sanayi sitesinde bulunan hurdalıkta çıkan yangın nedeniyle 2 katlı yapı küle döndü.

Yangın, saat 02.00 sıralarında Aşağısoku Mahallesi Ürün Sokakta bulunan metal işletmesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hurdalık alan içerisinde bulunan 2 katlı yapının içerisinde henüz belirlenemeyen belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. 2 katlı yapı alev topuna dönerken itfaiyelerin yoğun çabaları sonucunda yangın söndürüldü. 2 katlı yapıyı küle sönerken polis olayla ilgili inceleme başlattı. - BOLU