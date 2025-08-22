Bolu\'da Silahlı Kavga: 17 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Adliyeye Sevk Edildi

Bolu'da geçtiğimiz gün çıkan silahlı kavgada bir kişiyi yaralayan ve hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olay sırasında yanında bulunan U.K. de adliyeye çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz sabah saat 05.00 sıralarında Bolu Belediyesi Nikah Salonu önünde Y.Y. ile T.Ü. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle kavgaya dönüşen olayda Y.Y., yanında bulunan tabancayla T.Ü.'ye ateş etti. Kurşunun karın bölgesine isabet etmesi sonucu yaralanan T.Ü., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şüpheliler adliyede

Polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan Y.Y.'nin, hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Y.Y. ile olay anında yanında bulunan U.K., adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BOLU