Bolu'da Sözlü Tacize Darbe: Genç Tutuklandı

16.03.2026 18:24
Bolu'da parkta sözlü tacize uğrayan üniversite öğrencisi, tacizciyi döverek ölümüne neden oldu.

Bolu'da parkta kendisine sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen 67 yaşındaki şahsı darbederek ölümüne neden olan 19 yaşındaki üniversite öğrencisi tutuklandı.

Olay, 7 Mart'ta kent merkezindeki Demokrasi Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, parktaki bir bankta yalnız oturan üniversite öğrencisi K.K.'nin (19) yanına gelen Naim A. (67), bir süre sohbet ettiği gence sözlü tacizde bulundu. Duruma tepki gösteren ve öfkelenen K.K., Naim A.'yı darbetmeye başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aldığı darbelerle ağır yaralanan Naim A., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı. Genç ise ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Entübe edilen Naim A., 9 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Hayatını kaybeden Naim A., Kuzörenemirler köyünde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Naim A.'nın hayatını kaybetmesinin ardından K.K., Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yeniden gözaltına alındı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından adliyeye sevk edilen K.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BOLU

Kaynak: İHA

