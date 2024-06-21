Bolu'da su deposunda gaz zehirlenmesi

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Bolu'nun Kuzörenemirler köyünün su deposunda temizlik yapan 3 kişi jeneratörün egzozundan çıkan gazdan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Olay, merkeze bağlı Kuzörenemirler köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayhan K., Rahmi K. ve Cemalettin D., köyün içme suyunun karşılandığı depoyu temizlemek üzere çalışmalara başladı. Jeneratör yardımıyla çalışmalarını sürdüren 3 kişi, uzun süre depoda çalışma yaptı. Kapalı alanda uzun süredir jeneratörün egzozundan çıkan gaza maruz kalan 3 kişi, çıkan gazdan zehirlendi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Ayhan K., Rahmi K. ve Cemalettin D. tedavileri için hastaneye sevk edildi. AFAD ekiplerinin yaptığı çalışmalarda depoda zehirli gaz olduğu tespit edildi. Zehirlenen 3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BOLU