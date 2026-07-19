Bolu'da Tankerden Gaz Sızıntısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bolu'da Tankerden Gaz Sızıntısı

Bolu\'da Tankerden Gaz Sızıntısı
19.07.2026 21:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da bir tankerden sızan azot gazı, polis ve itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.

Bolu'da park halindeki tankerden sızan azot gazı, polis ve itfaiye ekiplerini alarma geçirdi. Ekiplerin çalışması sırasında yol, yaklaşık yarım saat ulaşıma kapatıldı.

Olay, Sağlık Mahallesi Mehmet Zekai Konrapa Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde park halindeki 34 ERU 836 plakalı tankerden gaz sızdığını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak, bulvarı trafiğe kapattı. İtfaiye ekiplerinin yaptığı incelemede, sızıntının azot gazından kaynaklandığı ve çevre için tehlike oluşturmadığı belirlendi. Ekipler, sızıntının nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı. Tankerin bölgeden çekilmesinin ardından güvenlik şeritleri kaldırıldı. Yol, yaklaşık yarım saat sonra yeniden ulaşıma açıldı. - BOLU

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Acil Durum, Güvenlik, 3. Sayfa, Olaylar, İtfaiye, Çevre, Polis, Bolu, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da Tankerden Gaz Sızıntısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erkeklerin sayısı azaldı, 2 bin 600 yıllık İmparatorluk Hanedan Yasası revize edildi Erkeklerin sayısı azaldı, 2 bin 600 yıllık İmparatorluk Hanedan Yasası revize edildi
Düğünde kan aktı Enişte, kayınbiraderini öldürdü Düğünde kan aktı! Enişte, kayınbiraderini öldürdü
Gümüşhane’de nakliyeci dehşeti kamerada Gümüşhane'de nakliyeci dehşeti kamerada
Haluk Levent’e memleketinde büyük tepki: Maaşımın yüzde 85’ini vermiştim Haluk Levent'e memleketinde büyük tepki: Maaşımın yüzde 85'ini vermiştim
MASAK’tan kara para aklamaya ve terörün finansmanına karşı yeni yol haritası MASAK'tan kara para aklamaya ve terörün finansmanına karşı yeni yol haritası
5 büyüklüğünde depremle sarsılan Malatya’yı tedirgin edecek uyarı 5 büyüklüğünde depremle sarsılan Malatya'yı tedirgin edecek uyarı

22:01
Canlı anlatım: Dev finalde heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Dev finalde heyecan çok yüksek
20:41
Trump’tan Dünya Kupası finali için ilginç yorum: Önce ’’Taraf değilim’’ dedi, sonra da...
Trump'tan Dünya Kupası finali için ilginç yorum: Önce ''Taraf değilim'' dedi, sonra da...
19:44
İran, Kuveyt’te bir kez daha elektrik üretim tesisini vurdu
İran, Kuveyt'te bir kez daha elektrik üretim tesisini vurdu
19:29
Oğuzhan Uğur’un “mal varlığı“ sorusuna verdiği yanıt olay
Oğuzhan Uğur'un "mal varlığı" sorusuna verdiği yanıt olay
19:08
İşte Oğuzhan Uğur’un emniyetteki ilk ifadesi
İşte Oğuzhan Uğur'un emniyetteki ilk ifadesi
18:21
Samsun’da tekne alabora oldu: 2 ölü, 1 kayıp
Samsun'da tekne alabora oldu: 2 ölü, 1 kayıp
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2026 22:05:52. #7.12#
SON DAKİKA: Bolu'da Tankerden Gaz Sızıntısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.