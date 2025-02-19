Bolu'da Taraftar Kavgası: 4 Tutuklama - Son Dakika
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Bolu'da Taraftar Kavgası: 4 Tutuklama

Bolu\'da Taraftar Kavgası: 4 Tutuklama

Bolu'daki kavgada 7 kişi yaralanırken, 12 taraftardan 4'ü tutuklandı, 8'i serbest bırakıldı.

19.02.2025 23:44
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Bolu'da 7 kişinin yaralandığı taraftar kavgasında adliyeye sevk edilen 12 kişinin işlemleri tamamlandı. Ankaragücü'nün 'Gecekondu' isimli taraftar grubunun lideri Ali İmdat dahil 4 kişi tutuklanırken, 8 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 17 Şubat tarihinde saat 17.30 sıralarında TEM Otoyolu üzerinde Bolu Highway AVM'nin otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sakaryaspor ile oynayacakları maç için Ankaragücü'nün 'Gecekondu' isimli ve 'Bekarevi Çocukları' isimli taraftar grupları mola verdikleri Highway'de karşılaştı. Ankaragücü taraftarlarının kendi arasında yaşanan gerginlik kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine satır, sopa, bıçak ve taşlarla saldırdı. Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü kavgada 1'i ağır 7 taraftar yaralandı.

12 taraftar gözaltına alındı

Jandarma ekipleri, tarafları ayırmak için havaya ateş açarak tarafları ayırdı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı taraftarlar, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yürütülen incelemede yaralama olayını gerçekleştirdiği belirlenen 12 taraftar gözaltına alındı.

4 taraftar tutuklandı

Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen 12 şüpheliden 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ankaragücü'nün 'Gecekondu' isimli taraftar grubunun lideri Ali İmdat (54), H.T. (46), İ.İ.E. (25) ve Y.İ. (21) tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bolu'da Taraftar Kavgası: 4 Tutuklama - Son Dakika

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