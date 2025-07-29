Bolu\'da Tarım Makinesi Yangını

Bolu'da tarlada balya yapan tarım makinesi alev aldı. Makineden sıçrayan alevler tarlada anız yangınına neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Ovadüzü Mahallesi'nde biçilen tarlada balya yapım çalışması sırasında balya makinesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler makinenin tamamen yanmasına sebep oldu. Yükselen alevler tarladaki anızlara da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak çevredeki tarlalara yayılması önlendi. Yangında balya makinesi kullanılamaz hale gelirken, tarlada küle döndü. - BOLU