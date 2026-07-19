Bolu'da Tarla Sulama Kavgası: 1 Yaralı - Son Dakika
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Bolu'da Tarla Sulama Kavgası: 1 Yaralı

19.07.2026 18:04
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Bolu'da tarla sulama meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Bolu'da tarla sulama meselesi nedeniyle çıkan ve 1 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si serbest bırakılırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, dün Yeni Akçakavak köyü mevkisindeki tarım arazilerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarladaki ürünlerini sulamak isteyen F.C. ile M.B. arasında anlaşmazlık çıktı. Tarafların arkadaşlarının da dahil olduğu tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında F.C., bıçakla M.B.'yi yaraladı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan M.B. tedavi altına alındı. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si, jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen F.C. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hastanedeki tedavisi süren M.B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BOLU

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Bolu, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da Tarla Sulama Kavgası: 1 Yaralı - Son Dakika

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