Bolu'da Tır ile Otomobil Çarpışması: Maddi Hasarla Atlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bolu'da Tır ile Otomobil Çarpışması: Maddi Hasarla Atlatıldı

Bolu\'da Tır ile Otomobil Çarpışması: Maddi Hasarla Atlatıldı

Bolu'da Güney Çevre Yolu'nda meydana gelen kaza, tır ile otomobilin çarpışması sonucunda meydana geldi. Kazada otomobilde maddi hasar meydana gelirken, herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Kaza sonrasında polis ekipleri olay yerine gelerek gerekli önlemleri aldı.

19.02.2024 12:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da tır ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kaza maddi hasarla atlatıldı.

Kaza, Güney Çevre Yolu Kasaplar köyü mevkiinde bulunan dönel kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Güney Çevre Yolu'ndan D-100 kara yoluna seyreden Revazi S. idaresindeki RA-100-GI plakalı DAF marka tır ile Ahmet Baysal Bulvarı'ndan kavşağa girmekte olan Adem S. yönetimindeki 34 DR 2054 plakalı Tata marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil savruldu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazanın olduğu bölgede polis ekipleri tarafından gerekli önlemler alındı. Otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Emniyet şeridinden ana yola bağlanmak üzere yola çıktığını ifade eden otomobil sürücüsü Adem S., "Ben kavşağa gelirken yavaşladım. Tır sürücüsü çok hızlıydı" dedi. - BOLU

Kaynak: İHA

Bolu, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bolu'da Tır ile Otomobil Çarpışması: Maddi Hasarla Atlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2024 05:35:02. #1.13#
SON DAKİKA: Bolu'da Tır ile Otomobil Çarpışması: Maddi Hasarla Atlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement