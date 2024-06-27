Bolu'da tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bolu'da tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

Geniş Video İzle

Bolu'da meydana gelen kazada tırla otomobil çarpıştı ve 1 kişi hayatını kaybetti. Kazada otomobil sürücüsü kağıt gibi ezildi. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü Hayati Güney'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

27.06.2024 03:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

BOLU - Bolu'da tırla otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Mudurnu- Taşkesti yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 AI 122 plakalı tır, karşı yönden gelen Hayati Güney yönetimindeki 34 HLF 98 otomobille çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil kağıt gibi ezildi. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından otomobil sürücüsü Hayati Güney'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı tarafından incelenen Güney'in cesedi hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Jandarma, İtfaiye, Bolu, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bolu'da tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:40 Bakan Şimşek duyurdu: Mayıs ayında yıllık ihracat 260 milyar dolar ile tarihi zirveyi gördü Bakan Şimşek duyurdu: Mayıs ayında yıllık ihracat 260 milyar dolar ile tarihi zirveyi gördü
10:26 CHP lideri Özel, Esad ile görüşmeye gidecek: Suriye vatandaşlarına birtakım jestler yapılabilir CHP lideri Özel, Esad ile görüşmeye gidecek: Suriye vatandaşlarına birtakım jestler yapılabilir
09:54 Merakla beklenen LGS sonuçları açıklandı Merakla beklenen LGS sonuçları açıklandı
08:58 Bakan Koca istifa mı etti İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte Bakan Koca istifa mı etti? İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte
08:20 Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı
10:48 Kimse ondan bunu beklemiyordu Mehmet Büyükekşi’den Ali Koç’a sürpriz çağrı Kimse ondan bunu beklemiyordu! Mehmet Büyükekşi'den Ali Koç'a sürpriz çağrı
09:31 DolarTL güne yükselişle başladı Dolar/TL güne yükselişle başladı
09:29 Ramazan Pişkin’in katili ’cinsel istismar’ bahanesine sığındı: Olayı o psikoloji altında gerçekleştirdim Ramazan Pişkin'in katili 'cinsel istismar' bahanesine sığındı: Olayı o psikoloji altında gerçekleştirdim
08:49 Alkollü sürücü, kaldırımda yürüyen kadına kabusu yaşattı Alkollü sürücü, kaldırımda yürüyen kadına kabusu yaşattı
08:48 Baba ile oğul çıkan kavgada sokağı kana buladı: 1 ölü 2 yaralı Baba ile oğul çıkan kavgada sokağı kana buladı: 1 ölü 2 yaralı
08:25 Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen Arap kadın hayranını reddetti Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen Arap kadın hayranını reddetti
07:45 Oyuncu Tolga Sarıtaş, 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi Oyuncu Tolga Sarıtaş, 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi
23:48 ABD Kongre üyesinden Filistinlilerle ilgili skandal sözler ABD Kongre üyesinden Filistinlilerle ilgili skandal sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2024 10:56:37. #1.11#
SON DAKİKA: Bolu'da tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement