Bolu\'da Tır Kazası: 1 Yaralı

TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde bariyerlere çarpıp makaslayan tıra arkadan gelen başka bir tır çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle oluşan trafik, dron ile görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halindeki malzeme yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak yolda makasladı. Bu sırada aynı yönde ilerleyen başka bir tır, makaslayan araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle bir tırın dorsesinde bulunan malzemeler otoyola saçıldı. Kazada tırlardan birinin sürücüsü yaralanırken, olay yerine sağlık, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu. Ekiplerin yola saçılan malzemeleri kaldırma ve yolu tamamen trafiğe açma çalışmaları sürerken, trafik bir süre iki şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazanın ardından oluşan araç kuyruğu ve ekiplerin çalışmaları havadan dronla görüntülendi. - BOLU