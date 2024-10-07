Bolu'da Tır-Otomobil Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bolu'da Tır-Otomobil Kazası: 1 Yaralı

Bolu\'da Tır-Otomobil Kazası: 1 Yaralı

Bolu'da tırın otomobile çarpması sonucu bir kişi yaralandı. Kaza incelemeye alındı.

07.10.2024 03:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da D-100 kara yolunda tırla otomobilin çarpışması neticesinde bir kişi yaralandı. Meydana gelen kazada tır makaslayarak refüjün üstüne çıktı.

Kaza, D-100 kara yolunda bulunan Gölyüzü Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşakta dönüş yapmak isteyen Efe B. yönetimindeki 14 AV 314 plakalı otomobil ile İstanbul istikametinde seyreden Sefer K. idaresindeki 14 DZ 196 plakalı canlı tavuk yüklü tır çarpıştı. Meydana gelen kazada tır makaslayarak refüjün üstüne çıktı. Otomobil sürücüsü çarpışmanın etkisiyle yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazanın meydana geldiği bölgede polis ekipleri tarafından trafik kontrollü olarak sağlandı. Yaralı sürücü Efe B. ise İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Güvenlik, İnceleme, Otomobil, 3-sayfa, Sağlık, bolu, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bolu'da Tır-Otomobil Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

02:10 Emniyet, Esenyurt’ta 3 çocuğu taciz eden sapık için harekete geçti Emniyet, Esenyurt'ta 3 çocuğu taciz eden sapık için harekete geçti
00:12 İsrail’den Beyrut’a peş peşe yoğun bombardıman, Hizbullah’tan şiddetli misilleme İsrail'den Beyrut'a peş peşe yoğun bombardıman, Hizbullah'tan şiddetli misilleme
22:33 Sur canisinin şokunu atlamadan ’Bari onu kurtaralım’ çığlığı: Senin kafanı keserim Sur canisinin şokunu atlamadan 'Bari onu kurtaralım' çığlığı: Senin kafanı keserim
21:02 Narin’in nerede öldürüldüğü belli oldu Narin'in nerede öldürüldüğü belli oldu
20:32 Anne babalar bu uygulamaya dikkat: Birbirinden rezil yayınlarda Sur canisine destek verdiler Anne babalar bu uygulamaya dikkat: Birbirinden rezil yayınlarda Sur canisine destek verdiler
14:39 Küçük kıza şantaj yapıldığı iddia edilen videoyu yayınlayan 18 yaşındaki şahıs gözaltında Küçük kıza şantaj yapıldığı iddia edilen videoyu yayınlayan 18 yaşındaki şahıs gözaltında
14:25 İçişleri Bakanı Yerlikaya: Videonun kurgu olduğu belirlendi, kız çocuğu koruma altına alındı İçişleri Bakanı Yerlikaya: Videonun kurgu olduğu belirlendi, kız çocuğu koruma altına alındı
14:04 Üniversite sistemi değişiyor mu YÖK’ten açıklama var Üniversite sistemi değişiyor mu? YÖK'ten açıklama var
13:41 AK Partili Şamil Tayyar, İstanbul’daki tecavüz girişimi üzerinden yargıyı hedef aldı AK Partili Şamil Tayyar, İstanbul'daki tecavüz girişimi üzerinden yargıyı hedef aldı
13:20 Irak ve Suriye’nin kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
13:18 İstanbul Esenyurt’ta yoldan geçen sapık, kız çocuğunu elle taciz etti İstanbul Esenyurt'ta yoldan geçen sapık, kız çocuğunu elle taciz etti
12:43 2 genç kızı hunharca katleden Semih Çelik’in komşuları konuştu: 14 yaşından beri İkbal’e takıntılıydı 2 genç kızı hunharca katleden Semih Çelik'in komşuları konuştu: 14 yaşından beri İkbal'e takıntılıydı
11:52 CHP’den Mehmet Şimşek’e uyarı: Pos cihazı kullanıp kara para aklayanları acilen radara alın CHP'den Mehmet Şimşek'e uyarı: Pos cihazı kullanıp kara para aklayanları acilen radara alın
10:55 DAEŞ’in bombacısı İstanbul’da yakalandı DAEŞ'in bombacısı İstanbul'da yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2024 04:01:37. #1.12#
SON DAKİKA: Bolu'da Tır-Otomobil Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement