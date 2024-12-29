Bolu\'da Tır-Otomobil Kazası: 4 Yaralı

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Bolu'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, Taşkesti- Akyazı karayolunda Akçaalan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 ZN 0970 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 41 AUY 801 plakalı Mercedes marka tır ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil yolda savruldu. Otomobilde bulunan Bedriye Ç., Tamer Ş., Aylin Ş. ve Eymen Ş. kazada yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan vatandaşlar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Bedriye Ş., durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU