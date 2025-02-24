Bolu\'da Tır Sinyalizasyon Direğine Çarptı

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Bolu'da D-100 karayolunda kontrolden çıkan vinç yüklü tır, sinyalizasyon direğine çarptı. Tırın çarptığı demir direk yerinden söküldü.

Kaza, D-100 karayolu Gölyüzü Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyreden Gürkan M. idaresindeki 34 HL 6964 plakalı vinç yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sinyalizasyon direğine çarptı. Demir direği yerinden söken tırın lastiği koptu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye polis, SEDAŞ ve karayolları ekipleri sevk edildi. SEDAŞ ekipleri tarafından yangın çıkmaması için sinyalizasyon sisteminin elektriği kontrollü olarak kapatıldı. Polis ekipleri tarafından bölgede trafik kontrollü olarak sağlanırken, tırın bulunduğu yerden kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU