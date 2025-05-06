Bolu\'da Tır, Yolda Bekleyen İki Kişiye Çarptı

TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde arıza nedeniyle yol kenarına çektikleri araçtan inen 2 kişi, tırın çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza, saat 02.30 sıralarında TEM Otoyolu'nun Elmalık köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul yönüne seyreden M.K. (43) idaresindeki tır, 42 EJT 42 plakalı araçları arıza yapan ve yol üzerinde yaya olarak bulunan Ö.Ö. (27) ile E.D'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle Ö.Ö. ile E.D. ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle trafik akışı iki şeritten kontrollü sağlandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU