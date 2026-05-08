Bolu'da Trafik Denetiminde Ceza Yağmuru
Bolu'da Trafik Denetiminde Ceza Yağmuru

08.05.2026 00:10
Bolu'da yapılan trafik denetimlerinde kural ihlali yapan sürücülere ceza kesildi. Denetimler devam edecek.

Bolu'da polis ekiplerince gece saatlerinde gerçekleştirilen trafik uygulamasında, kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücülere ceza yağdı. Denetimlerde 'dur' ihtarına uymama, alkollü araç kullanma, ehliyetsiz araç kullanma, yüksek sesle müzik yayını ve psikoteknik belgesi olmadan ticari araç kullanma gibi ihlaller nedeniyle sürücülere cezai işlem uygulandı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Sümer Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde şok uygulama gerçekleştirdi. Cadde üzerinde seyreden araçlar tek tek durdurularak kontrol edildi. Denetimlerde eksiklikleri ve kural ihlalleri bulunan sürücülere cezai işlem uygulandı. Uygulama noktasında polisin "dur" ihtarına uymayan 33 DD 020 plakalı aracın sürücüsüne, "dur" ihtarına uymamaktan 3 bin lira idari para cezası kesildi.

5'inci kez alkollü ve ehliyetsiz yakalandı

Denetimlerde durdurulan 06 DIL 816 plakalı aracın sürücüsü H.A.'nın alkollü ve ehliyetsiz olduğu belirlendi. Sürücüye ayrıca yüksek sesle müzik yayını yaptığı gerekçesiyle de işlem uygulandı. Daha önce de aynı suçtan 4 kez işlem yapıldığı öğrenilen H.A.'ya toplam da 353 bin lira idari para cezası kesildi. H.A.'nın 2035 yılına kadar sürücü belgesi alamayacağı öğrenildi.

Alkollü taksiciye işlem

Kontrol noktasında durdurulan 14 T 0444 plakalı taksinin sürücüsü H.M.T.'nin de alkollü olduğu ve psikoteknik belgesinin bulunmadığı tespit edildi. Sürücüye alkollü ticari araç kullanmaktan 25 bin lira, psikoteknik belgesi olmadan araç kullanmaktan ise 10 bin 666 lira ceza uygulandı. Ayrıca sürücünün ehliyetine el konulduğu öğrenildi.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla kent genelindeki denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. - BOLU

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Turan’ın Shakhtar Donetsk’i mucizeyi gerçekleştiremedi
Amed Sportif Faaliyetler Başkanı Nahit Eren’den transfer müjdesi: Yıldız futbolcularla...
İran: BAE kaynaklı düşmanca eylem emareleri var
İran’da peş peşe patlama sesleri Hürmüz Boğazı’nda alarm
Bakan Gürlek: Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek ve Özkan Yalım etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdi
AK Parti’ye geçme kararı alan Burcu Köksal sessizliğini bozdu: CHP’den çok yoruldum
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
