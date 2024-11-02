Bolu\'da Trafik Kazası: Kamyon Gaz Tankerine Çarptı

3.Sayfa

Bolu'da trafik ışıklarında demir yüklü kamyon gaz tankerine çarptı. Kaza sebebiyle kamyonun kabini kağıt gibi ezildi.

Kaza, D-100 kara yolunun Ankara istikametinde Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafik ışıklarında plakası öğrenilemeyen demir yüklü kamyon, trafik ışıklarında duran 06 BDK 379 plakalı gaz tankerine çarptı. Meydana gelen kazada kamyonun kabini adeta kağıt gibi ezildi. Kamyon sürücüsü şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından tek şeritten trafik kontrollü olarak sağlandı.

Kaza nedeniyle yolda saçılan demirler toparlandı. - BOLU