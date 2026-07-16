Bolu'da Traktör Kazası: Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bolu'da Traktör Kazası: Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Bolu\'da Traktör Kazası: Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti
16.07.2026 23:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da ormanda fasulye toplarken devrilen traktörün altında kalan 73 yaşındaki Muzaffer Nes hayatını kaybetti.

Bolu'da ormanlık alana gittikten sonra haber alınamayan yaşlı adamın, devrilen traktörünün altında kalarak hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Olay, Fasıl köyü ile Kozlu köyü arasındaki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde fasulye çomağı toplamak amacıyla 14 AY 748 plakalı traktörüyle ormana giden Muzaffer Nes'ten (73) uzun süre haber alamayan yakınları, endişelenerek bölgeye gitti. Ormanlık alanda arama yapan yakınları, akşam saatlerinde Muzaffer Nes'i devrilen traktörünün altında hareketsiz şekilde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Muzaffer Nes'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Nes'in cansız bedeni, olay yerindeki savcılık ve jandarma incelemelerinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Yaşlı adamın yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Ormana, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da Traktör Kazası: Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Haluk Levent’in tutuklandığı soruşturmada savcılıktan yeni tespitler Sevk yazısı ortaya çıktı Haluk Levent'in tutuklandığı soruşturmada savcılıktan yeni tespitler! Sevk yazısı ortaya çıktı
Arjantin finale çıktı ama sevinci kursağında kalabilir Arjantin finale çıktı ama sevinci kursağında kalabilir
Ahbap soruşturmasında Haluk Levent dahil 14 kişi tutuklandı Ahbap soruşturmasında Haluk Levent dahil 14 kişi tutuklandı
Avukat Ece Güner’i itirafları kurtaramadı Haluk Levent’le birlikte tutuklandı Avukat Ece Güner'i itirafları kurtaramadı! Haluk Levent'le birlikte tutuklandı
ABD İran’ı vurdu, Tahran Körfez ülkelerine misilleme yaptı ABD İran'ı vurdu, Tahran Körfez ülkelerine misilleme yaptı
325 metrelik dev boru döşeme gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçiş yaptı 325 metrelik dev boru döşeme gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı

23:11
12. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı
12. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı
23:00
Elazığ’da 4 büyüklüğünde deprem
Elazığ'da 4 büyüklüğünde deprem
21:45
Başsavcılıktan “Ahbap“ açıklaması Bilirkişi heyeti görevlendirildi
Başsavcılıktan "Ahbap" açıklaması! Bilirkişi heyeti görevlendirildi
21:31
Şanlıurfa’da doğum sonrası anne öldü kadın doğum uzmanı tutuklandı
Şanlıurfa'da doğum sonrası anne öldü; kadın doğum uzmanı tutuklandı
20:48
Levent Üzümcü hakkında ev hapsi kararı
Levent Üzümcü hakkında ev hapsi kararı
20:41
Trump, dünya kupası finaline katılacak
Trump, dünya kupası finaline katılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2026 23:51:00. #.0.3#
SON DAKİKA: Bolu'da Traktör Kazası: Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.