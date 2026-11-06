Bolu'da tuvalet camına yumruk atan genç, cam parçalarıyla ağır yaralandı - Son Dakika
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Bolu'da tuvalet camına yumruk atan genç, cam parçalarıyla ağır yaralandı

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Bolu\'da tuvalet camına yumruk atan genç, cam parçalarıyla ağır yaralandı
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Bolu\'da tuvalet camına yumruk atan genç, cam parçalarıyla ağır yaralandı
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Bolu'da alkol aldığı sırada sinirlenip tuvalet camına yumruk atan genç, kırılan cam parçalarının kolunu kesmesiyle ağır yaralandı. Kültür Mahallesi'ndeki evde kardeşinin hareketsiz bulduğu genç, komşuların ihbarıyla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bolu'da evinde alkol aldığı sırada sinirlenerek tuvalet kapısının camına yumruk atan genç, kırılan cam parçalarının kolunu kesmesi sonucu ağır yaralandı.

Olay, Kültür Mahallesi Mimar Sinan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinde alkol aldığı öğrenilen E.D. henüz bilinmeyen bir nedenle sinirlenerek tuvalet kapısının camına yumruk attı. Yumruğun etkisiyle kırılan cam parçaları gencin kolunu kesti.

Aldığı yaralar nedeniyle kanlar içerisinde yere yığılan E.D.'yi, cam kırılma seslerini duyarak olay yerine gelen kardeşi hareketsiz halde buldu. Durumu fark eden kardeşi, komşularından yardım istedi. Komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ağır yaralı E.D., ambulansla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
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