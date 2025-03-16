Bolu\'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Bolu'da gece saatlerinde narkotik polisi ekipleri tarafından operasyon yapılan bir evde 3 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda az miktarda metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şehirde uyuşturucu maddeye geçit vermiyor. Ekipler tarafından, Akpınar Mahallesi'nde tek katlı bir eve gece saatlerinde operasyon düzenlendi. Eve baskın yapan ekipler 3 kişiyi gözaltına aldı. Evde ve şüphelilerin aracında yapılan aramalarda az miktarda metamfetamin maddesi ele geçirildi. Ekipler tarafından gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında 'uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma' suçundan işlem yapıldı. - BOLU