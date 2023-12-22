 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bolu'da 2 Kişinin Üzerinde 38 Parça Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Bolu'da 2 Kişinin Üzerinde 38 Parça Uyuşturucu Ele Geçirildi

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramalarda, 2 kişinin üzerinde ve eşyalarında toplamda 38 parça uyuşturucu bulundu. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler arasında 38,45 gram afyon sakızı ve 44,33 gram metamfetamin bulunuyor. Şüphelilerden biri uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem görürken, diğeri ise uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklandı.

Bolu\'da 2 Kişinin Üzerinde 38 Parça Uyuşturucu Ele Geçirildi
22.12.2023 - 18:29,
Abone Ol

Bolu'da polis ekipleri tarafından 2 kişinin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramalarda tam 38 parça uyuşturucu ele geçirildi.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir genelinde uyuşturucu satışının önlenmesine ve kullanımına yönelik çalışmaları devam ediyor. Kent merkezinde ekipler tarafından şüpheli hareketler sergileyen 2 kişi durduruldu. Durdurulan A.M.T. ve R.R. isimli şahısların üzerinde ve eşyalarında aramalar yapıldı. Yapılan aramalar neticesinde 31 parça halinde 38,45 gram afyon sakızı maddesi, 7 parça halinde 44,33 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak R.R. hakkında 'Uyuşturucu Madde Kullanmak' suçundan işlem yapıldı. Uyuşturucu ticareti yapma suçundan işlem yapılan A.M.T. ise sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BOLU

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Bolu, Uyuşturucu, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bolu'da 2 Kişinin Üzerinde 38 Parça Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika


18:40
İzmir'de cinnet geçiren genç, halasını satırla öldürüp intihara kalkıştı İzmir'de cinnet geçiren genç, halasını satırla öldürüp intihara kalkıştı
18:21
İstanbul'da akşam trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaştı İstanbul'da akşam trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaştı
17:42
İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen Kafes-23 operasyonlarında 5 yerel organize suç örgütü çökertildi İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen Kafes-23 operasyonlarında 5 yerel organize suç örgütü çökertildi
17:07
Ankaragücü Halil Umut Meler'e saldıran Faruk Koca'ya sahip çıktı Ankaragücü Halil Umut Meler'e saldıran Faruk Koca'ya sahip çıktı
17:05
Çin'de doktorun ameliyat sırasında hastaya yumruk attığı anlar ortaya çıktı Çin'de doktorun ameliyat sırasında hastaya yumruk attığı anlar ortaya çıktı
17:03
ÇEVKO Vakfı Yeşil Nokta Öğrenci ve Basın Ödülleri sahiplerini buldu ÇEVKO Vakfı Yeşil Nokta Öğrenci ve Basın Ödülleri sahiplerini buldu
16:36
''Uyuşturucu batağına düştüm'' diyen Damla Ersubaşı, suçu eski eşine attı: Videoyu montajlamış ''Uyuşturucu batağına düştüm'' diyen Damla Ersubaşı, suçu eski eşine attı: Videoyu montajlamış
16:28
Avcılar Emniyet Müdürü, eski polis memurunun iş yerini basıp darbetti Avcılar Emniyet Müdürü, eski polis memurunun iş yerini basıp darbetti

Son Dakika
18:40 İzmir'de cinnet geçiren genç, halasını satırla öldürüp intihara kalkıştı
18:21 İstanbul'da akşam trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaştı
17:42 İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen Kafes-23 operasyonlarında 5 yerel organize suç örgütü çökertildi
17:07 Ankaragücü Halil Umut Meler'e saldıran Faruk Koca'ya sahip çıktı
17:03 ÇEVKO Vakfı Yeşil Nokta Öğrenci ve Basın Ödülleri sahiplerini buldu
17:05 Çin'de doktorun ameliyat sırasında hastaya yumruk attığı anlar ortaya çıktı
16:36 ''Uyuşturucu batağına düştüm'' diyen Damla Ersubaşı, suçu eski eşine attı: Videoyu montajlamış
16:28 Avcılar Emniyet Müdürü, eski polis memurunun iş yerini basıp darbetti
16:00 Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si sahnede kendinden geçti! Hem şarkı söyledi hem dans etti
15:55 Borsa İstanbul'a yeni endeks! BIST 500 bugün itibarıyla devreye alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2023 19:28:24. #1.13#
SON DAKİKA: Bolu'da 2 Kişinin Üzerinde 38 Parça Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement