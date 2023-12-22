Bolu\'da 2 Kişinin Üzerinde 38 Parça Uyuşturucu Ele Geçirildi

Bolu'da polis ekipleri tarafından 2 kişinin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramalarda tam 38 parça uyuşturucu ele geçirildi.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir genelinde uyuşturucu satışının önlenmesine ve kullanımına yönelik çalışmaları devam ediyor. Kent merkezinde ekipler tarafından şüpheli hareketler sergileyen 2 kişi durduruldu. Durdurulan A.M.T. ve R.R. isimli şahısların üzerinde ve eşyalarında aramalar yapıldı. Yapılan aramalar neticesinde 31 parça halinde 38,45 gram afyon sakızı maddesi, 7 parça halinde 44,33 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak R.R. hakkında 'Uyuşturucu Madde Kullanmak' suçundan işlem yapıldı. Uyuşturucu ticareti yapma suçundan işlem yapılan A.M.T. ise sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BOLU