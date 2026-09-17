Bolu\'da yağışta kayganlaşan yolda hafriyat kamyonu şarampole devrildi, sürücü yaralandı

Bolu'da yağışta kayganlaşan yolda hafriyat kamyonu şarampole devrildi, sürücü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu-Mudurnu kara yolu Tepe Karakolu mevkisinde yağmurlu havada sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu hafriyat kamyonu şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Bolu'da, yağışta kayganlaşan yolda şarampole devrilen kamyon sürücüsü yaralandı.
Kaza, Bolu- Mudurnu kara yolu Tepe Karakolu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali D. yönetimindeki 06 GB 4549 plakalı hafriyat kamyonu, yağmurlu havada sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü Ali D. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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